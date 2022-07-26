السد القطري يعرض كواليس الكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل من قبل beIN SPORTS July 26, 2022 14:56 2:28 دقيقة عرض نادي السد كواليس الكشف عن قميص الفريق الأول لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2022- 2023 بمشاركة نجومه مثل غيليرمي ورودريغو تاباتا وبغداد بونجاح. 📽 | كواليس تصوير الإعلان الرسمي لتدشين طقم الزعيم الأساسي لموسم 22/23 .#QatarIsNow @NBFootball#السد pic.twitter.com/k2eksveeiO — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2022 تقارير إخبارية بغداد بونجاح السد القطري -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة هل تنتهي رحلة فيرنر مع تشيلسي ؟ 2:28 دقيقة السد القطري يعرض كواليس الكشف عن قميصه الجديد 2:38 دقيقة تدشين الموسم الجديد من الدوري القطري 3:23 دقيقة المدرسة البرتغالية باتت الاتجاه السائد في مصر 0:43 دقيقة رونالدو يعود لمانشستر للاجتماع بإدارة يونايتد 6:48 دقيقة الدوري السوداني: الهلال بحاجة لنقطة 2:59 دقيقة طائرة باسم "مارادونا" ستحط في قطر 0:27 دقيقة أياكس يقدم لاعبه الجديد كونسيساو 0:36 دقيقة "الرحلة" الكرة الرسمية لدوري نجوم قطر 0:27 دقيقة نايف أكرد يخضع لجراحة ناجحة