وجاءت إقالة بلان بعد سلسلة من النتائج السلبية وتراجعه إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري المحلي.

وكتب النادي في تغريدة مختصرة "الاستعانة بمدرب منتخبنا الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب الريان بديلًا للفرنسي لوران بلان".

وكان الريان تعاقد مع بلان الذي درّب ناديي بوردو وباريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا سابقاً، في كانون الأول/ديسمبر 2020.