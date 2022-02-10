فبعد شوطٍ أول دونَ اهداف افتتح السيلية النتيجةَ بهدفٍ أحرزه سيرجيو كارلوس في الدقيقة السبعين.



ولم ينتظر الريان كثيراً ليعود إلى أجواء المباراة، مدركاً التعادل عن طريق يوهان بولي في الدقيقة السادسة والسبعين،

ليخرج كل فريق من المباراة بنقطة.

وفي لقاء آخر ساد التعادل بهدف لمثله مباراة الغرافة ومضيفه الخور.

وقلب الأهلي تأخره أمام مضيفه العربي بهدفين دون رد إلى انتصار مثير بثلاثة أهداف لاثنين.

التونسي يوسف المساكني منح الأسبقية للمضيف في الدقيقة الرابعة وضاعف الغابوني آرون بوبيندزا تقدم العربي بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة عشرة.

وقلص الأردني يزن النعيمات الفارق لمصلحة الأهلي في الدقيقة الرابعة والعشرين، وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين دون المدافع المغربي سفيان بوفتيني هدف التعادل للضيوف.

فيما سجل الإسباني بوثو هدف الانتصار لمصلحة الأهلي في الدقيقة التاسعة والسبعين.