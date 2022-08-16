تقدم الريان أولاً بواسطة الفرنسي يوهان بولي بعد مرور ثماني دقائق فقط على الانطلاقة.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز يوسف أيمن هدف التعادل للدحيل، لتشهد الدقائقُ الأخيرة من عمر المباراة إثارة كبيرة، مع ترجيح خالد صالح كفة الدحيل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثمانين، وبعدها بدقيقتين تحصل الريان على ركلة جزاء طُرد على إثرها دياب هارون، لكن بولي فشل في ترجمتها هدفاً ثانياً بعدما اصطدت بالعارضة، لينجح بذلك الدحيل في حصد انتصاره الأول فيما تكبد الريان الخسارة الثالثة توالياً.

وحافظ العربي على صدارة الترتيب بفوزه على المرخية بهدفين دون رد لحساب الجولة ذاتِها

السوري عمر السومة افتتح باب التسجيل في الدقيقة التاسعة والأربعين مسجلاً هدفَهُ الأول مع العربي، وأضاف التونسي يوسف المساكني الهدفَ الثاني عند الدقيقةِ الثالثةِ والسبعين مؤمناً لفريقهِ الفوزَ الثالث على التوالي.

