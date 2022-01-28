ألدرفيريلد يريد الإسهام في مشروع نادي الدحيل January 28, 2022 09:28 1:36 دقيقة أكد توبي ألدرفيريلد لاعب الدحيل القطري والمنتخب البلجيكي أنّه اختار خوض تحد جديد في الدوري القطري لكي يساهم في مشروع النادي. مقابلات دوري نجوم قطر -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة ألدرفيريلد يريد الإسهام في مشروع نادي الدحيل 2:53 دقيقة ازدياد حالات العنف في إنكلترا يطرح التساؤلات 0:34 دقيقة أتلتيكو مدريد يضم واس بشكل رسمي 1:36 دقيقة سيكسرز يكرم وفادة ليكرز ووريرز يواصل صحوته 8:00 دقيقة نادال يصعد إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 1:09 دقيقة ماذا قال دي ماريا عن فوز الأرجنتين أمام تشيلي؟ 3:23 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يعود بنقاط الفوز من أرض تشيلي 3:27 دقيقة سواريز يقود أوروغواي لتحقيق فوز ثمين على باراغواي 12:48 دقيقة الحارس أليسون يُفلِتُ من الطرد مرتين! 1:37 دقيقة كاسيميرو: "كانت مباراة صعبة"