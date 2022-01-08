أصدرت مؤسسة دوري نجوم قطر بياناً حول حالة لاعب الوكرة عثمان كوليبالي الصحية بعد تعرّضه لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام الريان في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وأوضح البيان أنّ اللاعب تعرّض لأزمة قلبية أثناء المباراة استدعت تدخّل الطواقم الطبية ورجال الإسعاف المتواجدين في المباراة حيث تمّ التعامل مع حالة اللاعب واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قبل أن يتم نقله إلى المستشفى بعد استقرار حالته.

وأضاف البيان أن اللاعب حالياً يلقى الرعاية والعناية الصحية اللازمة.

وأعربت مؤسسة دوري نجوم قطر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للاعب متقدمة بالشكر للطواقم الطبية ورجال الإسعاف في الفريقين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال هذه الأحداث.

وأوضح البيان أن فريقي الوكرة والريان اتفقا على أن تستكمل المباراة في وقت لاحق وبنفس نتيجتها التي كانت تشير إلى تقدّم الريان بهدف دون مقابل.

وكان كوليبالي تعرّض للإغماء بشكل مفاجئ على أرضية الملعب قبيل الاستراحة حيث أوقف الحكم المباراة وطلب من اللاعبين مغادرة أرضية الملعب.