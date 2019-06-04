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العربي يضم المهاجم الألماني لاسوغا

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أعلن نادي العربي القطري الثلاثاء عن تعاقده رسمياً مع المهاجم الألماني بيار-ميشال لاسوغا قادماً من هامبورغ الذي لعب خلال الموسم المنصرم في الدرجة الأولى الألمانية لأول مرة في تاريخه.

Reuters

وقال العربي في حسابه على تويتر "تعاقد النادي العربي مع المهاجم الألماني بيير ميشيل لاسوغا لمدة ثلاثة مواسم قادماً من نادي هامبورغ الألماني".

واصبح الألماني البالغ 27 عاماً المحترف الجديد الثاني الذي ينضم إلى العربي بعد قائد المنتخب الإيسلندي آرون غورنارسون الذي خضع منذ ايام للفحص الطبي لاستكمال اجراءات التعاقد معه.

وبدأ لاسوغا مشواره مع الفريق الرديف لليفركوزن عام 2010 ثم انتقل في نفس الموسم إلى الفريق الرديف لهرتا برلين الذي سرعان ما ضمه إلى الفريق الأول حيث لعب حتى 2014 قبل أن يعيره إلى هامبورغ الذي تعاقد معه نهائياً لكنه أعاره في موسم 2017-2018 لليدز الإنكليزي.

وحلّ العربي سادساً في الدوري القطري هذا الموسم باشراف المدرب الأيسلندي هايمير هالغيرسون.
 

العربي القطري
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