العربي يستعيد نغمة الانتصارات ويعزز صدارته

وعزز العربي صدارته لجدول الترتيب رافعاً رصيده إلى النقطة 15، متجاوزاً السقوط الأول في الجولة الماضية امام الدحيل صفر-3 ، فيما قبل السيلية الخسارة الرابعة تواليا ليتجمد رصيده عند النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير.

وسجل أهداف العربي كل من عبد العزيز الاأنصاري (17)، والسوري عمر السومة (49، 61)،والتونسي يوسف المساكني (51، 82)، وسجل للسيلية السويدي كارلوس ستراندبيرج (8).

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي رافينيا ألكانتارا الملتحق بصفوف العربي من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليحل بديلا للأنصاري (71) مقدماً مستوى طيباً في ظهوره الأول.