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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري نجوم قطر

العربي يستعيد نغمة الانتصارات ويعزز صدارته

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استعاد العربي نغمة الانتصارات في الدوري القطري لكرة القدم بعدما سجل فوزاً عريضاً على السيلية 5-1 الثلاثاء في الجولة السادسة التي شهدت سقوط حامل اللقب السد أمام الشمال 1-2 فيما تعادل الغرافة وأم صلال 2-2.

AFP

وعزز العربي صدارته لجدول الترتيب رافعاً رصيده إلى النقطة 15، متجاوزاً السقوط الأول في الجولة الماضية امام الدحيل صفر-3 ، فيما قبل السيلية الخسارة الرابعة تواليا ليتجمد رصيده عند النقطة الثالثة في المركز قبل الأخير.

وسجل أهداف العربي كل من عبد العزيز الاأنصاري (17)، والسوري عمر السومة (49، 61)،والتونسي يوسف المساكني (51، 82)، وسجل للسيلية السويدي كارلوس ستراندبيرج (8).

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي رافينيا ألكانتارا الملتحق بصفوف العربي من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليحل بديلا  للأنصاري (71) مقدماً مستوى طيباً في ظهوره الأول.

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