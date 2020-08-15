حسام عوار وريان شرقي من ركائز ليون من قبل beIN SPORTS August 15, 2020 15:39 2:38 دقيقة كثير من اللاعبين ذوي الأصول العربية اللامعين، تكوّنوا وتألقوا في نادي ليون، وساهموا في تحقيق نتائج جيدة لهذا الفريق... ويُعد الجزائريان "حسام عوار" و "ريان شرقي" حاليا من ركائز النادي. أولمبيك ليون دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي حسام عوار ريان شرقي -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي موسم 2019-2020 1:36 دقيقة كوتينيو: عملت بجد للمشاركة في هذه المباراة 2:32 دقيقة بارتوميو: الوقت غير مناسب لاتخاذ القرارات 1:48 دقيقة سيتيين يعتذر من الجماهير ويرفض التكلم عن مستقبله 1:52 دقيقة مولر: من الصعب وصف ما حدث 2:57 دقيقة بيكيه: لمسنا القاع والنادي يحتاج لضخ دماء جديدة 5:32 دقيقة بايرن يُسقط برشلونة بثمانية أهداف في ليلة تاريخية 1:06 دقيقة غارسيا: اللاعبون بحالة معنوية عالية 0:46 دقيقة غوارديولا يشيد بليون 1:06 دقيقة الدحيل يقترب من التتويج بلقب الدوري القطري