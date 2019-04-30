قطع أياكس أمستردام نصف الطريق نحو بلوغ الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه خارج أرضه على توتنهام الإنكليزي 1-0، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف النهائي.

وسجل دوني فان دي بيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15.

ويلتقي الفريقان الأربعاء القادم في مواجهة الاياب على ملعب "يوهان كرويف آرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.

- نهاية المباراة بفوز ثمين لأياكس الذي قدم شوطاً رائعاً واستطاع تسجيل هدف غالٍ قبل أسبوع من لقاء العودة، فيما بدا توتنهام متأثراً بغياب أهم لاعبيه خاصة في الخط الأمامي.

(78) - تبادل جميل للكرة بين لاعبي أياكس تصل على اثره الكرة لنيريس الذي سدّد مباشرة نحو المرمى لكن محاولته انهالت على القائم الأيسر للحارس لوريس.

(75) - الدنماركي إيريكسن يمرّر للمنطلق على الجهة اليسرى داني روز الذي سدّد بيسراه واصطدم بحاجز المدافع فيلتمان الذي حولها إلى ركنية.

(65) - مدّرب أياكس إيريك تن هاغ يستبدل شوني بالمغربي نصير مزراوي.

- تحسُّن أداء توتنهام في الشوط الثاني رفع مستوى التنافس بين الفريقين وازداد الحماس في المدرجات بفضل الإيقاع السريع والطبق الفني الرائع الذي يقدمه اللاعبون.

- المباراة تصبح كرّ وفرّ هجمة بهجمة بإيقاع سريع واندفاع هجومي ممتع.

- بداية نارية للشوط الثاني دي ليخت يوقف محاولة يورنتي وتاليافيكو يرّد بتسديدة زاحفة قريبة من المرمى.

- انتهى الشّوط الأوّل بتفوّق مستحق لأياكس بهدف نظيف سجّله فان دي بيك، الفريق الهولندي فرض سيطرته على أغلب فترات الشوط مقابل استفاقة متأخرة لتوتنهام لم تسعفه لإدراك التعادل.

(45+3) - تريبيير يلعب كرة ثابتة على رأس ألدرفايرلد الذي لم ينجح في التسجيل ومرّت محاولته فوق مرمى أونانا.

(39) - فيرتونخن عجز عن مواصلة اللعب بسبب الاصابة فاضطر مدربه بوتشيتينو لاستبداله بالفرنسي سيسوكو.

- أصيب لاعب توتنهام يان فيرتونخن بكسر في أنفه وتوقفت المباراة لبعض الدقائق قبل يستأنفها الحكم الإسباني ماثيو لاهوز.

(26) - أول ظهور هجومي لتوتنهام كان من ارتقاء رأسي ليورنتي لكن محاولة الإسباني المخضرم جانبت المرمى.

(25) - تبادل جميل للكرة بين سحرة أياكس يوصل على إثره الكرة تاديتش لفان دي بيك الذي خيّر التسديد على التمرير لنيريس فأضاع فرصة محققة لمضاعفة النتيجة.

- لم يحرك توتنهام ساكناً بعد تلقيه الهدف إذ عجز الفريق الإنكليزي عن خلق فرصة وحيدة لتهديد مرمى الحارس أونانا.

(17) - تستمر معاناة توتنهام: البرازيلي نيريس يسدّد زاحفة من الجهة اليسرى لكن داني روز يعترضها ويحولها لركنية.

(15) - حكيم زياش يخدع دفاع توتنهام ويمرّر لفان دي بيك الذي وجد نفسه في موقع مناسب للتسجيل فلم يرفض الهدية ومنح التقدم للرائع أياكس أمستردام.

- بدأ أياكس في البحث عن الطرق المؤدية لمرمى الحارس هوغو لوريس معتمداً على تمريراته القصيرة الساحرة ومهارات نجومه في مقدمتهم الصربي دوسان تاديتش والمغربي حكيم زياش.

- تنطلق المباراة وسط تطلعات جماهير ولاعبي توتنهام بتحقيق فوز مريح قبل السفر إلى أمستردام، فيما يسعى الضيوف إلى استمرار نتائجهم الإيجابية خارج ملعبهم حيث فازوا على ريال مدريد ويوفنتوس توالياً في ثمن النهائي وربع النهائي.

تشكيلة أياكس

تشكيلة توتنهام