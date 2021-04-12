كيميتش يثق بقدرة بايرن ميونيخ على تجاوز باريس سان جيرمان

وخسر بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام باريس سان جيرمان 3-2 علماً أنّ حامل اللقب كان الأكثر محاولات على المرمى، وهو الأمر الذي أزعج أنصار البافاري ولاعبيه.

وقال كيميتش في تصريحات لموقع بايرن ميونيخ على الإنترنت: "أؤمن بحظوظنا في التأهل لأننا الفريق الأفضل، قدمنا أداءً أفضل من باريس سان جيرمان ذهاباً والنتيجة لم تكن في صالحنا، واثق من قدرتنا على قلب النتيجة".

وتابع: "نحتاج لوجود 11 قائداً في الملعب يوم الثلاثاء، يجب على الجميع التحلي بالعقلية المناسبة وتقديم أفضل ما لديهم، وعندما تسنح الفرصة، علينا أن نحسن استغلالها".

وأعاد كيميتش عدم قدرة بايرن ميونيخ على التعويض عندما كان في موقف مشابه أمام ريال مدريد الإسباني 2018 بخسارته ذهاباً 2-1 إلى سوء استغلال الفرص وهو ما يأمل تجنبه أمام سان جيرمان.

ويملك باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية حظوظاً كبيرة بالتأهل خاصة وأنّ اجتاز اختبارات لا تقل صعوبة عن بايرن مثل برشلونة ومانشستر يونايتد في الموسم الحالي.