المهندي:"البطولة بمشاركة غالبية المصنفات الأوليات"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وأشار المهندي إلى مشاركة نجمات ملاعب الكرة الصفراء في البطولة قائلاً: " يسعدنا أن نعلن عن هذه القائمة من النجمات المشاركات في بطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات حيث تشهد البطولة مشاركة غالبية المصنفات الأوليات على العالم في دليل على الأهمية التي تحظى بها البطولة على الساحة الدولية."

وأضاف المهندي قائلاً: "ستحظى الجماهير بأوقات ممتعة في نسخة هذا العام من البطولة لدى مشاهدتها لأبرز لاعبات التنس في العالم على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش اعتباراً من الـ23 من شهر فبراير".

وتشارك كل من الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالمياً، والتشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة ثانية، والرومانية سيمونا هاليب، الرابعة، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الخامسة عالمياً، والكندية بيانكا أندريسكو، السادسة، والسويسرية بليندا بينسيتش، السابعة، والتشيكية بيترا كفيتوفا، الثامنة، والهولندية كيكي بيرتينز، العاشرة عالمياً، في بطولة قطر توتال لهذا العام.

وتشهد نسخة عام 2020 من بطولة قطر توتال، المندرجة ضمن بطولات الـ Premier 5، مشاركة 64 لاعبة في المقابل ستضم منافسات الزوجي مشاركة 32 فريق.

يذكر أن البلجيكية إليسه ميرتنز، الـ17 عالمياً، نالت لقب بطولة عام 2019 بعد فوزها في النهائي على الرومانية سيمونا هاليب.