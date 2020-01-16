آشلي بارتي "الأولى عالمياً" والتونسية أنس جابر تشاركان في بطولة قطر توتال

فراس بن أحمد

وتتصدر الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة الأولى عالمياً والمتوجة بـ7 ألقاب في مسيرتها الاحترافية التي زينتها بلقب في الغراند سلام (رولان غاروس في عام 2019) والبطولة الختامية للأساتذة العام الماضي أيضاً، لائحة المصنفات المميزات في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس.

كما استقطبت البطولة التي تقام على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش 8 لاعبات من الـTOP 10 على لائحة تصنيف رابطة محترفات التنس هن، التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة ثانية على العالم والمتوجة بلقب عام 2017، والرومانية سيمونا هاليب، الرابعة عالمياً وحاملة نسخة 2014، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الخامسة عالمياً، والكندية بيانكا أندريسكو، السادسة عالمياً، والسويسرية بليندا بينسيتش، السابعة، والتشيكية بيترا كفيتوفا، الثامنة وصاحبة لقب عام 2018، والهولندية كيكي بيرتينز، العاشرة عالمياً.

ميرتنز من أجل الدفاع عن لقبها

من جهة أخرى، ستكون البلجيكية إليسه ميرتنز، الـ17 عالمياً، حاضرة في الدوحة من أجل الدفاع عن لقبها التي فازت به في عام 2019 على حساب الرومانية سيمونا هاليب.

تصوير - سامر الرجال

كما ستكون الألمانية أنجليك كيربر، الـ18 عالمياً ووصيفة عام 2014، جاهزة لتقديم عروضها القوية بعد أن نجحت سابقاً في حصد ثلاثة ألقاب من الغراند سلام، بطولة أستراليا وبطولة أميركا في عام 2016 وويمبلدون 2018.

وستحاول الإسبانية غاربيني موغورتسا، الـ34 عالمياً تكرار سيناريو عام 2018 بوصولها للنهائي، الذي خسرته أمام التشيكية بيترا كفيتوفا، وحصد اللقب لتكون الإسبانية الثانية التي تنال شرف رفع اللقب بعد كارلا سواريز نافارو المتوجة في عام 2016 أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو والتي ستكون على موعد مع المشاركة في النسخة الجديدة.

وتسعى التونسية أنس جابر، 85 عالمياً، لتقديم عروض جيدة من أجل الذهاب بعيداً في بطولة قطر توتال المفتوحة خاصة وأنها ستكون مدعومة بالجماهير التونسية القاطنة بالدوحة.

وتشهد نسخة عام 2020 من بطولة قطر توتال، المندرجة ضمن بطولات Premier 5، مشاركة 64 لاعبة في المقابل ستضم منافسات الزوجي مشاركة 32 فريق.

"الروسيات" الأكثر تتويجاً بالبطولة

بسطت اللاعبات الروسيات سيطرتهن على البطولة بنجاحهن بالظفر بـ6 ألقاب توزعت بين أناستازيا ميسكينا (2003 و2004) وماريا شارابوفا (2005 و2008) وناديا بيتروفا (2006) وفيرا زفوناريفا (2011).

وتحتل "التشيكيات" المركز الثاني بإحرازهن اللقب في 3 مناسبات تقاسمتها كل من لوسي سافاروفا (2015) وكارولينا بليسكوفا (2017) وبيترا كفيتوفا (2018).

يذكر أن السويسرية مارتينا هينغيز نالت شرف التتويج بالنسخة الأولى من البطولة على حساب الفرنسية ساندرين تستو في عام 2001.