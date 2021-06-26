ويلز تواجه الدنمارك في مفتتح مباريات ثمن نهائي "يورو 2020" من قبل beIN SPORTS June 26, 2021 12:27 2:28 دقيقة يستعدّ منتخبا ويلز والدنمارك لمواجهتهما المرتقبة في افتتاح ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 عندما يلتقيان مساء اليوم على ملعب يوهان كرويف في أمستردام. تقارير إخبارية ويلز يورو 2020 بطولة أمم أوروبا الدنمارك -آخر الفيديوهات 2:16 دقيقة "التدارك" شعار الوداد أمام كايزر تشيفس 0:56 دقيقة مقابلة حصرية مع أسطورة حراسة المرمى دينو زوف 2:28 دقيقة ويلز تواجه الدنمارك في مفتتح مباريات ثمن النهائي 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيطاليا والنمسا 3:13 دقيقة مباراة إيطاليا والنمسا - التغطية الخاصة 2:04 دقيقة يورو 2020: أسماء لفتت الأنظار في دور المجموعات 3:10 دقيقة مباراة الأهلي والترجي - التغطية الخاصة 0:43 دقيقة طواف فرنسا على أهبة الانطلاق 2:09 دقيقة ماذا قال المطوع عن إنجازه العالمي ؟ 0:46 دقيقة اللائحة النهائية لمنتخبات كأس العرب FIFA قطر 2021™