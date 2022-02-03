المنتخب الكندي صاحب فضية النسخة الماضية في بيونغ تشانغ فرض أفضليته على المواجهة منهيا الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون مقابل ورفع الغلة إلى ثمانية أهداف نظيفة مع نهاية الشوط الثاني، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز بفارق أحد عشر هدفا جعلته يعتلي صدارة المجموعة.

