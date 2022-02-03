المنتخب الكندي صاحب فضية النسخة الماضية في بيونغ تشانغ فرض أفضليته على المواجهة منهيا الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون مقابل ورفع الغلة إلى ثمانية أهداف نظيفة مع نهاية الشوط الثاني، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز بفارق أحد عشر هدفا جعلته يعتلي صدارة المجموعة.
فوز كاسح لكندا على سويسرا في الهوكي على الجليد
حقق المنتخب الكندي فوزا كاسحا على نظيره السويسري باثني عشر هدفا لواحد ضمن منافسات المجموعة الأولى للهوكي على الجليد للسيدات ضمن دورة الألعاب الشتوية - بيجين 2022.
المنتخب الكندي صاحب فضية النسخة الماضية في بيونغ تشانغ فرض أفضليته على المواجهة منهيا الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون مقابل ورفع الغلة إلى ثمانية أهداف نظيفة مع نهاية الشوط الثاني، قبل أن يؤكد تفوقه بالفوز بفارق أحد عشر هدفا جعلته يعتلي صدارة المجموعة.
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