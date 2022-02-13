وتمكن الروسي سيرغاي أوستيوغوف تمن تجاوز خط النهاية أولا ليحقق فريق اللجنة الأولمبية الروسية زمنا قدره ساعة وأربع وخمسون دقيقة وخمسون ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، في حين حلت النرويج في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية وحصدت فرنسا الميدالية البرونزية.

