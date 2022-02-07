وحصل الكندي على 90.96 نقطة متفوقاً على الصيني سو يمينغ (88.70) الذي نال الفضية، في حين آلت البرونزية للكندي الآخر مارك ماك موريس (88.53).

يذكر أن باروت (27 عاماً) كان يصارع مرض السرطان قبل ثلاث سنوات وقال في هذا الصدد:"قبل ثلاث سنوات تحديداً، كنت ممدّداً على السرير في المستشفى دون أي طاقة، عضلات أو تمارين".

وأضاف: "كانت أصعب لحظات حياتي، وأن أقف هنا في الأولمبياد بعد ثلاث سنوات، أمارس شغفي، وأحقق أفضل مسار في حياتي وأحرز الذهبية، هذا جنوني".

وقال الكندي إنه شعر كـ"الأسد داخل القفص" عندما كان يخضع لعلاج السرطان، بعد أشهر من إحرازه فضية بيونغتشانغ 2018.

وتابع باروت الذي سيحاول تحقيق ثنائية تاريخية عندما يخوض مسابقة الهوائي الكبير "لم أكن آخذ الحياة على محمل الجد من قبل، لكن الآن تغيّرت الأمور. في كلّ مرّة أربط قدمي بلوح التزلج أقدّر الأمر أكثر من المرات السابقة".