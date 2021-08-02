وتعادل برشم وتامبيري بتحقيق ارتفاع 2.37، ثم تعادلا حتى في عدم اجتياز عارضة 2.39 بثلاث محاولات غير ناجحة لكل منهما، وعندما أخبر الحكم اللاعبَين بأنه يمكنهما الاستمرار بالقفز لفض التعادل سأل معتز: "هل بإمكاننا الفوز معاً بالذهب؟". فقال الحكم: "نعم لو قررتما معاً ذلك" مباشرةً احتفل اللاعبان بفوزهما بالميدالية الذهبية.

وبدا أن معتز الذي حقق برونزية أولمبياد لندن 2012 وفضية ريو 2016 وتطلع وعمل بجد كبير لهذه الذهبية هو من يقود هذا الحوار السريع ويتخذ القرار بأجزاء من الثانية رغم أن الأعصاب مشدودة للغاية في واحدة من أهم اللحظات في مسيرة الرياضي.

معتز برشم يسطر التاريخ ويهدي قطر ذهبية الوثب العالي



