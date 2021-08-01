وسبق لبرشم الحصول على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 كما حصل على المركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى "الدوحة 2019" عندما حقق قفزة بارتفاع 2.37 م.

وبدأ برشم طريقه لنيل الذهبية بمحاولة أولى قفز فيها 2.27 م، ثم كانت القفزة الثانية الرائعة بارتفاع 2.30 م، وهي القفزة التي جعلته يتصدر المنافسات منذ البداية، ثم تجاوز ارتفاع 2.33 من المحاولة الأولى، ثم استمر التألق القطري مع تجاوز قفزة 2.35 من المحاولة الأولى بنجاح مبهر، قبل أن ينجح في قفز 2.37، فاستمر في ريادته للترتيب العام للمتنافسين .

وشهدت محاولة قفز 2.39 م قمة الإثارة حيث فشل جميع المتسابقين في تخطي هذا الارتفاع فذهبت الذهبية إلى معتز برشم ودولة قطر في لقطة تاريخية.

وهي الميدالية الذهبية الثانية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020 وفي تاريخ مشاركاتها الأولمبية بشكل عام، إذ كان الرباع القطري فارس إبراهيم قد صنع التاريخ أمس بتتويجه بذهبية وزن 96 كغ.

وفي إطار المسابقة ذاتها ذهبت الميدالية الذهبية أيضاً إلى الإيطالي جانماركو تامبيري الذي تعادل مع معتز برشم في كل شيء حتى في عدد مرات الأخطاء، فيما حصد البيلاروسي ماكسيم نداسيكو الميدالية البرونزية.