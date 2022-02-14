وشهدت المسابقة ندية كبيرة بين الفريقين السلوفيني والنمساوي، لكن الرباعي النمساوي كرافت وهوبير وهويرل وفينتير تمكن من تحقيق المطلوب في المرحلة النهائية، لينهي المسابقة في صدارة الترتيب برصيد 942.7 نقطة، وعاد الفريق السلوفيني لينهي الحدث في المركز الثاني محققا الفضية فيما كانت البرونزية من نصيب ألمانيا.
النمسا تتوج بذهبية القفز التزلجي لفرق الرجال
توّجت النمسا بذهبية القفز التزلجي لفرق الرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية – بيجين 2022 اليوم الاثنين.
وشهدت المسابقة ندية كبيرة بين الفريقين السلوفيني والنمساوي، لكن الرباعي النمساوي كرافت وهوبير وهويرل وفينتير تمكن من تحقيق المطلوب في المرحلة النهائية، لينهي المسابقة في صدارة الترتيب برصيد 942.7 نقطة، وعاد الفريق السلوفيني لينهي الحدث في المركز الثاني محققا الفضية فيما كانت البرونزية من نصيب ألمانيا.
الملخصات القناة الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بيجين 2022