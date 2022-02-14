وشهدت المسابقة ندية كبيرة بين الفريقين السلوفيني والنمساوي، لكن الرباعي النمساوي كرافت وهوبير وهويرل وفينتير تمكن من تحقيق المطلوب في المرحلة النهائية، لينهي المسابقة في صدارة الترتيب برصيد 942.7 نقطة، وعاد الفريق السلوفيني لينهي الحدث في المركز الثاني محققا الفضية فيما كانت البرونزية من نصيب ألمانيا.

