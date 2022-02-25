كما أدانت اللجنة الأولمبية الدولية بشدة خرق الهدنة الأولمبية من قبل الحكومة الروسية وحكومة بيلاروسيا.

كما ناشدت اللجنة الأولمبية بعدم رفع الأعلام الروسية أو البيلاروسية وعدم عزف النشيد الوطني لهاتين الدولتين في المحافل الرياضية العالمية غير المدرجة تحت عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات (وادا).



وأعربت الهيئة عن عميق قلقها في ما يتعلق بأمن أفراد اللجنة الأولمبية في أوكرانيا وأعلنت تضامنها الكلي معهم مشيرة إلى أنّ فريق عمل اللجنة الأولمبية في اتصال دائم مع اللجنة الأولمبية الأوكرانية حول إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إذا لزم الأمر.



وينص قرار الهدنة الأولمبية الذي تبنته الأمم المتحدة: "ببناء عالم أفضل وسالم من خلال الرياضة والمثل الأولمبية" ووجوب احترام هذه الهدنة في الفترة قبل 7 أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في الفترة من 4 إلى 20 شباط/فبراير الحالي وحتى 7 أيام بعد الألعاب البارالمبية المقررة من 4 إلى 13 آذار/مارس المقبل.



ويشدّد القرار على: "أهمية التعاون بين مختلف الدول لتطبيق الهدنة الأولمبية حول العالم ويؤكد على دور اللجنتين الأولمبية والبارالمبية والأمم المتحدة في هذا الصدد".