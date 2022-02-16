مين جيونغ سجلت زمناً قدره دقيقتان وسبع عشرة ثانية، وواحدا وثمانون جزءا بالمائة من الثانية، لتحصد الميدالية الثالثة لها في بيجين، والذهبية الثالثة في مسيرتها.
هذا وحصدت الإيطالية أريانا فونتانا الفضية وذهبت البرونزية للهولندية شوزان شولتينغ.
الكورية الجنوبية مين جيونغ تتوج بذهبية التزلج السريع 1500 متر
في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيجين 2022، نجحت الكورية الجنوبية تشوي مين جيونغ حاملة الرقم القياسي العالمي في الدفاع عن لقبها في التزلج السريع على مضمار قصير 1500.
مين جيونغ سجلت زمناً قدره دقيقتان وسبع عشرة ثانية، وواحدا وثمانون جزءا بالمائة من الثانية، لتحصد الميدالية الثالثة لها في بيجين، والذهبية الثالثة في مسيرتها.
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