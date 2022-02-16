مين جيونغ سجلت زمناً قدره دقيقتان وسبع عشرة ثانية، وواحدا وثمانون جزءا بالمائة من الثانية، لتحصد الميدالية الثالثة لها في بيجين، والذهبية الثالثة في مسيرتها.

هذا وحصدت الإيطالية أريانا فونتانا الفضية وذهبت البرونزية للهولندية شوزان شولتينغ.

