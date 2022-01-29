وستكون بيجين هي المدينة الوحيدة في العالم التي تستضيف كلاً من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، حيث سيقام حفل الافتتاح في الرابع من شهر فبراير المقبل, دون حضور الجماهير بسبب الظروف التي لا تزال تفرضها جائحة كورونا في الصين.

