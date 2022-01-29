وستكون بيجين هي المدينة الوحيدة في العالم التي تستضيف كلاً من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، حيث سيقام حفل الافتتاح في الرابع من شهر فبراير المقبل, دون حضور الجماهير بسبب الظروف التي لا تزال تفرضها جائحة كورونا في الصين.
الصين تكثّف استعداداتها لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية
تستعد العاصمة الصينية بيجين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد أسبوع من الآن حيث تكثف اللجنة المنظمة نشاطها لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادت لهذا الحدث.
وستكون بيجين هي المدينة الوحيدة في العالم التي تستضيف كلاً من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، حيث سيقام حفل الافتتاح في الرابع من شهر فبراير المقبل, دون حضور الجماهير بسبب الظروف التي لا تزال تفرضها جائحة كورونا في الصين.
تقارير إخبارية الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 القناة الأولمبية