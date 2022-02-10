ونالت كيم 94.00 نقطة في الجولة الأولى محرزة لقبها الأولمبي الثاني بعد ألعاب بيونغتشانغ 2018، متقدمة على كيرالت كاستييه (90.25) صاحبة الميدالية الفضية والتي باتت أول متزلجة سنوبورد إسبانية تصعد إلى منصة أولمبية، واليابانية سينا توميتا صاحبة البرونزية مع 88.25 نقطة.

وتوجت كيم (21 عاماً) بطلة أولمبية قبل أربع سنوات في كوريا الجنوبية قبل بلوغها 18 عاماً، لتكرر انجازها الخميس في الصين بمرور أوّل شبه مثالي.

وباتت الأميركية أول رياضية تحقق هذا الانجاز منذ اعتماد المسابقة للمرة الاولى في أولمبياد ناغانو (اليابان) عام 1998.





