وينتظر أن يقام حفل ختام الألعاب الأولمبية الشتوية يوم غد الأحد، ليسدل الستار على الدورة التي انطلقت في الرابع من شهر فبراير الجاري، وضمت خمس عشرة منافسة مختلفة بمشاركة واسعة.. يذكر أن بيجين باتت أول مدينة في العالم تستضيف ألعابا أولمبية صيفية وأخرى شتوية على أراضيها.
استاد عش الطائر يتأهب لاستضافة حفل الختام
شهد استاد عش الطائر في العاصمة الصينية بيجين بروفة حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ألفين واثنين وعشرين.
تقارير إخبارية القناة الأولمبية أولمبياد بيجين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بيجين 2022