وينتظر أن يقام حفل ختام الألعاب الأولمبية الشتوية يوم غد الأحد، ليسدل الستار على الدورة التي انطلقت في الرابع من شهر فبراير الجاري، وضمت خمس عشرة منافسة مختلفة بمشاركة واسعة.. يذكر أن بيجين باتت أول مدينة في العالم تستضيف ألعابا أولمبية صيفية وأخرى شتوية على أراضيها.