هذا ومن المنتظر أن يتم اليوم الكشف عن شعار الدورة، التي تنطلق بعد نحو عامين، يأتي ذلك على هامش سلسلة اجتماعات يعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع اللجنة المنظمة للأولمبياد، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية للدورتين الأولمبية والبارالمبية، إضافة إلى مناقشة الميزانية المالية المرصودة للدورتين، خاصة في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
أولمبياد باريس 2024: سلسلة اجتماعات لمناقشة الاستعدادات الأمنية والمالية للدورة
تعيش العاصمة الفرنسية باريس على وقع عدة أحداث تتعلق بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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