سيشهد اليوم التنافس على 17 ميدالية ذهبية في رياضات مختلفة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

التنافس الكبير على الذهب اليوم لن يقل عن سابقه، فإضافة إلى تصفيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق طوكيو 2020 الجمعة بدأت مرحلة الأدوار الحاسمة في بعض الألعاب الجماعية، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.



وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى وكرة الطائرة الشاطئية.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020

الشراع - ذهب أسترالي:

فاز الأستراليان ماثيو بيلتشر وويل رايان بذهبية الشراع فئة 470 للرجال متفوقاً على الثنائي السويدي المكون من أنطون دالبيرغج وفريدريك بيرغشتروم الذي حصل على الميدالية الفضية.

ونال الإسبانيان جوردي تشامار ونيكولاس رودريجيز جارسيا-باز الميدالية البرونزية.

تنس الطاولة - الصين تصعد للنهائي:

صعدت سيدات الصين إلى نهائي كرة الطاولة دون عناء عقب فوزهن على ألمانيا 3-0، اضغط للمزيد

كرة اليد - مونتينيغرو تودّع:

انتهى مشوار مونتينيغرو عند الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام منتخب اللجنة الأولمبية الروسية 26-32 في مسابقة كرة اليد للسيدات.

ولم تقدم سيدات مونتينيغرو ما يشفع لهن بالتأهل وانتهى الشوط الأول لصالح الفائز 17-15.

ويلتقي منتخب اللجنة الأولمبية الروسية مع النرويج التي تجاوزت المجر بفارق أربعة أهداف 26-22.

وفي ربع النهائي أيضاً، تأهلت السويد على حساب كوريا الجنوبية 39-30 لتواجه المنتخب الفرنسي الذي حقق فوزاً كبيراً هولندا بنتيجة 32-22.

كرة الطائرة - مفاجأة كورية:

حققت سيدات كوريا الجنوبية مفاجأة من العيار الثقيل بفوزهن على تركيا 3-2 بعد مباراة شاقة جداً.

وسارت المواجهة التي انتهت بعد 2.17 ساعتين متكافئة جداً إذ تقدمت تركيا 25-17 و عدلت كوريا بذات النتيجة ومن ثم تقدم 28-25 قبل أن تعيد تركيا الأمور إلى نقطة الصفر 25-18.

وحسمت كوريا الجنوبية الشوط الفاصل 15 -13 لتقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي وتنتظر الفريق الفائز من مباراة البرازيل ومنتخب اللجنة الأولمبية الروسية.

وفي مباراة أخرى ضمن ذات الدور فازت أميركا بسهولة على الدومينيكان بثلاثة أشواط نظيفة وبواقع 25-11 و 25-20 و 25-19.

وحصدت سيدات البرازيل بطاقة العبور إلى نصف النهائي عقب فوزهن على منتخب اللجنة الأولمبية الروسية 3-1.

ألعاب القوى - رقم عالمي:

أضافت البطلة سيدني ماكلافلين لبلادها أميركا ميدالية ذهبية جديدة في ألعاب القوى، ولكنها كانت بنكهة مختلفة بعد تحطيمها الرقم العالمي في مسابقة 400 م حواجز للسيدات. اضغط للمزيد.

ماراثون السباحة - ذهبية برازيلية:

أحرزت البرازيلية آنا مارسيلا كونيا ذهبية ماراثون السباحة لمسافة عشرة كيلومترات بعدما أنهت السباق في أقل من ساعتين، اضغط للمزيد

كرة الطائرة الشاطئية - النرويج في المربع الذهبي:

بات منتخب النروجي أول الواصلين إلى نصف نهائي كرة الطائرة الشاطئية بعد الفوز على منتخب اللجنة الأولمبية الروسية بشوطين دون رد 21-17 و 21-19 اضغط للمزيد

كرة السلة - صربيا تقلب الموازين:

وصلت سيدات صربيا إلى نصف نهائي مسابقة كرة السلة بعد مواجهة صعبة أمام الصين 77-70.

وانتهى الربع الأول لصالح صربيا 16-14 والثاني بالتعادل 19-19 قبل أن تنتفض الصين في الثالث 25-14.

وقدمت صربيا واحداً من أفضل الأرباع لها حتى الآن في طوكيو 2020 عندما قلبت الموازين وحسمت المباراة بفضله 28-12.

وستلعب صربيا مع أميركا التي انتصرت بنتيجة كبيرة على أستراليا 79-55.

وتغلبت اليابان صاحبة الأرض على بلجيكا 86-85 بفضل يوكي ميازاوا صاحبة 21 نقطة، لتلعب مع فرنسا التي فازت على إسبانيا 67-64.

الملاكمة - انسحاب جزائري:

أفاد مراسلنا في الألعاب الأولمبية الصيفية أنّ البطل الجزائري وليد بيداني لن يتمكن من خوض منافسات +109 في رفع الأثقال بسبب فيروس كورونا.

سكايتبورد - اليابانية ياسوزومي تحرز ذهبية المنتزه:

أحرزت اليابانية ساكورا ياسوزومي ذهبية المنتزه في منافسات ألعاب سكايت بورد:



ونالت ياسوزومي، وكانت الفضية من نصيب مواطنتها كوكونا هيراكي والبرونزية للبريطانية سكاي براون.

دراجات المضمار: إيطاليا تحرز ذهبية سباق المطاردة

أحرزت إيطاليا ذهبية سباق المطاردة للرجال في رياضة دراجات المضمار فيما عادت الفضية للدنمارك وأحرزت أستراليا الميدالية البرونزية.

ألعاب القوى: الأوغندية بيروث شيموتاي تحرز ذهبية 3 آلاف متر موانع

أحرزت الأوغندية بيروث شيموتاي ذهبية سباق 3 آلاف م موانع في رياضة ألعاب القوى.

وسجّلت العداءة البالغة 22 عاماً زمناً قدره 9:01.45 دقائق على الملعب الأولمبي في طوكيو، متفوقة على الأميركية كورتني فريريكس بفارق 250 متراً لتحصد الأخيرة الفضة (9:04.79 د)، مع برونزية للكينية هايفن كيينغ (09:05.39 د).

البولندي نوفيتسكي يحرز ذهبية رمي المطرقة

أحرز البولندي فويتشيخ نوفيتسكي ذهبية رمي المطرقة في رياضة ألعاب القوى.

سجّل نوفيتسكي (32 عاماً)، حامل برونزية ريو 2016 والمونديال ثلاث مرات، 82.52 متراً، أمام النروجي إيفيند هنريكسن (81.58 متراً) والبولندي بافل فايديك (81.53 م).

وهذه ثاني ذهبية لبولندا في رمي المطرقة في طوكيو، بعد تتويج أنيتا فلودارتشيك لدى السيدات الثلاثاء.

سباحة إيقاعية: روسيا تحرز ذهبية الزوجي

أحرزت روسيا ذهبية مسابقة الزوجي في السباحة الإيقاعية ونالت الصين الفضية فما نجحت أوكرانيا في حصد البرونزية.



الفروسية: البريطاني بن ماير يحرز ذهبية قفز الحواجز

أحرز البريطاني بن ماير ذهبية قفز الحواجز في رياضة الفروسية وعادت الفضية للسويدي بيدير فريدريكسون فيما نال الهولندي مايكل فان دير فلويتن البرونزية.



مصارعة: الأوكراني بيلينيوك يحرز ذهبية وزن 87 كلغ

أحرز الأوكراني زان بيلينيوك ذهبية المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 87 كلغ والمجري فيكتور لورينتس الميدالية الفضية فيما عادت البرونزية لكل من الألماني دنيس ماكسيميليان كودلا والصربي زورابي داتوناشفيلي.



الإيراني كرائي يحرز ذهبية وزن 67 كلغ

أحرز الايراني محمد رضى كرائي ذهبية المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 67 كلغ الأربعاء وتوّج الأوكراني برفيز ناسيبوف بالفضية وعادت البرونزية لكل من المصري محمد السيد إبراهيم "كيشو" والألماني فرانك ستابلر.



شراع: بريطانيا تحرز ذهبية سباق 470 للسيدات

أحرزت بريطانيا ذهبية سباق 470 للسيدات في رياضة الشراع لتحصد بولندا الفضية فيما نالت فرنسا البرونزية.

مصارعة حرة: اليابانية يوكاكو كاواي تحرز ذهبية وزن 62 كلغ

أحرزت اليابانية يوكاكو كاواي ذهبية وزن 62 كلغ في منافسات المصارعة الحرة وكانت الفضية من نصيب القيرغيزستانية أيسولو تينيبيكوفا والبرونزية لكل من الأوكرانية إيرينا كوليادنكو والبلغارية طيبة مصطفى يوسين.

