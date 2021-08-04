وقطعت البطلة البرازيلية السباق بزمن وقدره 1.59.30.8 ساعة بفارق طفيف عن الهولندية فان روفيندال 1.59.31.7، التي كانت تتطلع للدفاع عن لقبها في ألعاب ريو 2016 لكنها فازت بالميدالية الفضية، بينما نالت الأسترالية كارينا لي الميدالية البرونزية، 1.59.32.5 لتضيف ميدالية جديدة لبلادها.



وتحت السماء الزرقاء الصافية، ساعد وجود بعض السحب المنخفضة على توفير الظل للسباحين من أشعة الشمس القوية خلال فترات طويلة.



ومع وجود القليل من الرياح، تحول السباق إلى استعراض لقوة التحمل والأسلوب الخططي، وانطلق المنافسون على الميداليات بشكل تدريجي على مدار حوالي ساعتين من التنافس.