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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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وصل كل من المنتخب النرويجي ونظيره اللاتفي إلى نصف نهائي كرة الطائرة الشاطئية للرجال في الالعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

انتقم منتخب النرويج بأفضل طريقة من منتخب اللجنة الأولمبية الروسية عندما هزمه في ربع النهائي 2-0 وقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول 21-17 خلال 20 دقيقة قبل أن يحسم الثنائي برنتسن وساندلي الثاني خلال 23 دقيقة 21-19.

وكان الثنائي الروسي سيمينوف وليشوكوف قد هزم النرويج في دور المجموعات 2-0 أيضاً.

وستلعب النرويج في نصف النهائي مع لاتفيا (مارتينز وإدغارس) التي تخطت البرازيل (أليسون وألفارو) 2-0 وبواقع 21-16 و 21-19.

وتلعب قطر مع إيطاليا، وألمانيا مع منتخب اللجنة الأولمبية الروسية (الثاني) المشارك في المسابقة ضمن الدور ربع النهائي اليوم أيضاً.

طوكيو 2020 كرة الطائرة الشاطئية القناة الأولمبية
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