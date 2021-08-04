انتقم منتخب النرويج بأفضل طريقة من منتخب اللجنة الأولمبية الروسية عندما هزمه في ربع النهائي 2-0 وقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول 21-17 خلال 20 دقيقة قبل أن يحسم الثنائي برنتسن وساندلي الثاني خلال 23 دقيقة 21-19.

وكان الثنائي الروسي سيمينوف وليشوكوف قد هزم النرويج في دور المجموعات 2-0 أيضاً.

وستلعب النرويج في نصف النهائي مع لاتفيا (مارتينز وإدغارس) التي تخطت البرازيل (أليسون وألفارو) 2-0 وبواقع 21-16 و 21-19.

وتلعب قطر مع إيطاليا، وألمانيا مع منتخب اللجنة الأولمبية الروسية (الثاني) المشارك في المسابقة ضمن الدور ربع النهائي اليوم أيضاً.