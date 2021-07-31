

وتضيف مسابقة ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق التنافس الأولمبي بدءاً من يوم أمس الجمعة إثارة جديدة، كما سيرافقها التنافس على المعدن النفيس في بقية الألعاب خلال اليوم التاسع في طوكيو 2020، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.

وسيشهد اليوم التاسع التنافس على واحد وعشرين ميدالية ذهبية في ثلاثة عشرة رياضة، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020.

الشراع - لو يون شو تحرز ذهبية:

أحرزت الصينية لو يون شو ذهبية مسابقة اللوح أر أس: أكس في رياضة الشراع السبت وجاءت الفضية لصالح الفرنسية شارلين بيكون والبرونزية للبريطانية إيما ويلسن.

وفاز الهولندي كيران بادلو بذهبية مسابقة اللوح أر أس: أكس في رياضة الشراع وكانت الفضية من نصيب الفرنسي توما غويار والبرونزية للصيني كون بي.

الرماية - ذهب إسباني وبرونزية لأميركا:

فازت إسبانيا بذهبية رماية الحفرة (تراب) للفرق المختلطة بفضل فاطمة غالفيز وألبيرتو فرنانديز (41) فيما ذهبت الفضية لأليساندرا وماركو من سان مارينو (40).

ونجحت أميركا في اقتناص برونزية جاءت بعد تغلب الفريق الذي يضم براين بروس ومادلين آن برناو (42) +3، على الفريق السلوفاكي الذي يمثله إريك وسوزانا (42) +2.

كما توجت السويسرية نينا كريستن ذهبية مسابقة بندقية 50 م 3 أوضاع سيدات. اضغط للمزيد

الملاكمة - ميدالية فلبينية:

ضمنت الفلبين ميدالية فضية على الأقل بعد فوز البطلة نيستهي على الإيطالية تيستا بالنقاط 4-1 في وزن (54-57 كلغ)، لتهدي بلادها الميدالية الفضية على الأقل.

وانفجرت مشاعر البطلة الفلبينية بعد إنجازها التاريخي في مشهد لاقى تعاطفاً من الحضور وروحاً رياضية عالية من تيستا التي كسبت البرونزية.

وفي الرجال خسر الجزائري محمد فليسي بالنقاط 5-0 أمام الفلبيني بالما في وزن (48-52).

ترياثلون - ذهبية تاريخية:

كتبت بريطانيا التاريخ اليوم السبت وأحرز أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في منافسات الثلاثي المختلط في ساعة واحدة و23 دقيقة و41 ثانية، لتضيف ميدالية ثالثة لحصيلتها في هذه الرياضة في طوكيو، بينما أحرزت الولايات المتحدة الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى فرنسا.



وبدأت البريطانية جيسيكا ليرمونث بقوة منافسات الثلاثي حيث تصدرت مرحلة السباحة في البداية، وتعزز التفوق عن طريق جوني براونلي، صاحب فضية أولمبياد ريو وبرونزية ألعاب لندن في الفردي، ووصل الفارق إلى تسع ثوان بعد المرحلة الثانية.

ونجحت جورجيا تيلور-براون ثم زميلها أليكس يي، الفائز كل منهما بفضية أولمبية في منافسات الفردي الأسبوع الماضي، في الحفاظ على تفوق بريطانيا في النصف الثاني تحت أشعة الشمس القوية، قبل أن يسقط المتسابقون أرضاً بسبب الشعور بالإرهاق.



وتقام منافسات الثلاثي المختلط بمشاركة رجلين وامرأتين، ويكمل كل متسابق منافسات تتكون من سباحة 300 متر وقيادة الدراجة 6.8 كيلومتر، والركض لكيلومترين، قبل أن يستكمل زميله الوقت.



السباحة - رقم عالمي:

شهدت منافسات السباحة رقماً عالمياً اليوم بفضا الأميركي دريسيل، اضغط للمزيد.

كرة السلة - خسارة جديدة:

تلقت إيران خسارة جديدة في منافسات كرة السلة للرجال 79-62، وهذه المرة أمام فرنسا التي ضمنت صدارة المجموعة الأولى.

وتحتل إيران المركز الأخير في مجموعتها بعد خسارتها الثالثة.

كما فازت إيطاليا بصعوبة على نيجيريا 80-71 لتبقى الخاسرة في المركز الأخير بثلاث هزائم.

وضمنت فرنسا وإيطاليا الوصول إلى ربع النهائي.

المبارزة - روسيا تحرز ذهبية الحسام لفرق السيدات:

أحرزت سيدات فريق اللجنة الأولمبية الروسية ذهبية منافسات الحسام للفرق في رياضة المبارزة السبت. اضغط للمزيد

كرة اليد - أنغولا تنتعش:

انتعشت حظوظ انغولا في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على اليابان 28-25 في مسابقة كرة اليد للسيدات ضمن المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى.

وتساوت أنغولا السادسة مع كوريا الجنوبية الخامسة واليابان الرابعة برصيد نقطتين لكل فريق فيما ثبتت مونتينيغرو مركزها الثالث بأربع نقاط بعد الفوز على كوريا الجنوبية 28-26.

وفي إحدى قمم مباريات المجموعة الثانية انتصر منتخب اللجنة الأولمبية الروسية على فرنسا بفارق هدف 28-27 ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني ويتجمد رصيد فرنسا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

الجمباز - بايلز تنسحب وشريف عاشراً:

انسحبت النجمة الأميركية سيمون بايلز من نهائي مسابقتين أخريين في الجمباز في أولمبياد طوكيو الصيفي، وفق ما أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز في بيان السبت، اضغط للمزيد.

ولم يشفع للبطل المصري سيف شريف مستواه المميز في الترامبولين فحلّ عاشراً وصنّف كاحتياطي ثانٍ لتنتهي حظوظه في المنافسة على الذهب.

وجمع شريف مجموع علامات بلغ 96.190 متقدماً على العديد من الأبطال لكن ذلك لم يكن كافياص للوصول إلى النهائي.

كرة الطائرة - فوز ثمين:

خطفت فرنسا فوزتً ثميناً من منتخب اللجنة الأولمبية الروسية 3-1 في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية لكرة الطائرة للرجال.

وبعد أن انتهى الشوط الأول فرنسياً 25-21 أدرت منتخب اللجنة الأولمبية الروسية التعادل 52-20، لكن فرنسا انتفضت وأنهت المباراة بفوزها في الشوطين الثالث والرابع 25-17 و25-20، لتربح بثلاثة اشواط لشوط.

وفي منافسات السيدات نجح منتخب الدومينيكان في تجاوز كينيا 3-0 وبذات النتيجة خسرت أميركا مع منتخب اللجنة الأولمبية الروسية والأرجنتين أمام تركيا.

رفع أثقال: الصيني شاوجون يحرز ذهبية 81 كلغ

أحرز الرباع الصيني شاو جون ليو ذهبية منافسات وزن 81 كلغ في رياضة رفع الأثقال السبت، الميدالية الفضية ذهبت بالتالي إلى الدومينيكاني زاكارياس بونا ميشال، فيما حصل الإيطالي أنتونيو بيتسولاتو بدوره على الميدالية البرونزية.

القوس والسهم - التركي ميتي غازوز يحرز ذهبية الفردي

أحرز الرامي التركي ميتي غازوز ذهبية منافسات الفردي للرجال في رياضة القوس والسهم السبت، اضغط للمزيد

جودو: فرنسا تحرز ذهبية الفرق مختلط

أحرزت فرنسا ذهبية منافسات الفرق (مختلط) في رياضة الجودو السبت، وذهبت الميدالية الفضية إلى المنتخب الياباني.

رفع أثقال: فارس ابراهيم يحرز ذهبية تاريخية

أحرز الرباع القطري فارس ابراهيم الميدالية الذهبية في وزن 96 كغ ضمن مسابقة رفع الأثقال للرجال. اضغط للمزيد

ألعاب القوى: الجامايكية تومسون-هيراه تحتفظ بلقبها في 100 م

احتفظت الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه بذهبية أشهر سباق سرعة في العالم لمسافة 100 م، حارمة مواطنتها شيلي آن-فرايزر برايس من تحقيق ثلاثية تاريخية. اضغط للمزيد

وأحرزت بولندا الذهبية الأولى في الألعاب الأولمبية الصيفية لسباق التتابع المختلط أربع مرات 400 م في ألعاب القوى. اضغط للمزيد

