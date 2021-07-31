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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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انسحبت النجمة الأميركية سيمون بايلز من نهائي مسابقتين أخريين في الجمباز في أولمبياد طوكيو الصيفي، وفق ما أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز في بيان السبت.

وجاء في البيان "بعد مزيد من التشاور مع الطاقم الطبي، قررت سيمون بايلز الانسحاب من نهائيي حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع"، مضيفاً أنه "سيواصل تقييمها يومياً"، وذلك بعد أيام من انسحابها من المسابقة الكاملة في الفرق والفردي.

وكانت بايلز صدمت العالم الثلاثاء عندما انسحبت من نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط بسبب مشاكل في "الصحة الذهنية"، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضًا من المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.

وتطرّقت بايلز، التي حصدت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو، إلى صحتها الذهنية، وتحدّثت عن "الإلتواءات" (فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء)، وهي ظاهرة معروفة في عالم الجمباز والترامبولين.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الجمعة ببايلز، معتبراً أنها "شجاعة" للتحدث علنًا عن مشاكل نفسية.

وكانت بايلز أحرزت ذهبية حصان القفز والحركات الأرضية في ريو، إضافة الى برونزية عارضة التوازن.

طوكيو 2020 القناة الأولمبية سيمون بايلز
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