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القناة الأولمبية
Reuters
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توجت النرويجية مارتي أولسبو رويسلاند الأحد في تشانغجياكو بلقبها الأولمبي الثالث في الألعاب الشتوية بيجين 2022، عندما أحرزت المركز الأول في سباق المطاردة (10 كلم) في مسابقة البياتلون.

وتوجت رويسلاند بعد يومين من تتويجها في سباق السرعة (سبرينت) وأسبوع من فوزها في التتابع المختلط.

وابتعدت رويسلاند في المسابقة التي تتضمن الرماية وتزلج المسافات الطويلة، بفارق حوالي ثلاثين ثانية عن مطاردتها الأولى السويدية إلفيرا أوبيرج في بداية السباق وأنهته بفارق أكثر من دقيقة ونصف، فيما عادت البرونزية لمواطنتها تيريل إيكهوف.

بعدما أصابت أهدافها الخمسة الأخيرة، تركت رويسلاند ميدان الرماية مبتسمة لتأكدها من ضمان الفوز بميدالية ذهبية أخرى في الصين، في حين أن منافساتها لم يكنَّ بدأن مسابقة الرماية.

وهي المرة الرابعة التي تصعد فيها رويسلاند على منصات التتويج في بكين بعد برونزية الفردي (15 كلم)، وباتت قريبة من تحقيق غراند سلام رائع لأنها لا تزال تنافس على لقبي التتابع (6 مرات كلم) الأربعاء والانطلاق الجماعي 12,5 كلم) السبت.                                   

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