

وعكّر الفترة التي سبقت بداية الألعاب توتر شديد في قرية الرياضيين، تهديدات بالمقاطعة وانقلاب المنظمين على قرار سابق سمح للروس والبيلاروس المشاركة تحت علم محايد.



وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي إلى استبعادها من عدة بطولات رياضية، بعد توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.



وافتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ الألعاب رسمياً، ممهداً لعرض ألعاب نارية أضاءت السماء فوق ملعب "عش الطائر".



"سلام!"



وتطرّق رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز في خطابه خلال حفل الافتتاح إلى موضوعي السلام والتفوّق الرياضي "القرن الـ21 هو وقت الحوار والدبلوماسية وليس الحرب والكراهية"، مضيفاً أنّه يجب احترام الهدنة الأولمبية وليس انتهاكها.



وتابع "هنا في بكين، سيتنافس رياضيون بارالمبيون من 46 دولة مختلفة مع بعضهم البعض وليس ضد بعضهم البعض".



وأضاف "من خلال الرياضة، سوف يعرضون أفضل ما في الإنسانية ويسلطون الضوء على القيم التي ينبغي أن يقوم عليها عالم سلمي وشامل".



وأنهى خطابه بكلمة مدوية "سلام!" قبل افتتاح النسخة 13 من الألعاب المقرّرة حتى 13 الجاري.



وبعد رحلة درامية إلى بكين هرباً من بلاده التي تمزقها الحرب، تركّزت الأنظار على دخول الفريق الأوكراني وراء متزلج المسافات الطويلة مكسيم ياروفيي حامل علم بلاده.



وحصل الفريق الأوكراني على دعم وتضامن كبيرين. وكان مسؤول كبير في البعثة أعلن هذا الأسبوع أن مشاركتهم في الألعاب كانت بمثابة "المعجزة".