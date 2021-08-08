استهل يوم جديد من أولمبياد طوكيو 2020 بعدة منافسات، إذ انطلقت رحلة التتويجات بفوز العداء الكيني إليود كيبشوغي بذهبية سباق الماراثون للرجال.
آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية - طوكيو 2020
أهم الأحداث وآخر الأخبار في الألعاب الأولمبية الصيفية
ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020:
- الكيني إليود كيبشوغي يحرز ذهبية الماراثون
أحرز العداء الكيني إليود كيبشوغي ذهبية سباق الماراثون للرجال ونال الهولندي عبدي ناغيي الفضية فيما عادت البرونزية للبلجيكي بشير عبدي.
- كرة الطائرة – سيدات:
أحرزت سيدات صربيا الميدالية البرونزية عقب فوزهن على كوريا الجنوبية بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها 25-18 و25-15 و25-15.