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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
REUTERS
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يشهد اليوم الأخير (الأحد) التنافس على 13 ميدالية ذهبية في رياضات مختلفة، إليكم أبرز النتائج التي حسمت في المسابقات المختلفة ضمن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

استهل يوم جديد من أولمبياد طوكيو 2020 بعدة منافسات، إذ انطلقت رحلة التتويجات بفوز العداء الكيني إليود كيبشوغي بذهبية سباق الماراثون للرجال. 

آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية - طوكيو 2020

أهم الأحداث وآخر الأخبار في الألعاب الأولمبية الصيفية

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020:

 

  • الكيني إليود كيبشوغي يحرز ذهبية الماراثون 

أحرز العداء الكيني إليود كيبشوغي ذهبية سباق الماراثون للرجال ونال الهولندي عبدي ناغيي الفضية فيما عادت البرونزية للبلجيكي بشير عبدي. 

  • كرة الطائرة – سيدات:

أحرزت سيدات صربيا الميدالية البرونزية عقب فوزهن على كوريا الجنوبية بثلاثة أشواط نظيفة تفاصيلها 25-18 و25-15 و25-15.  

 

 

 

طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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