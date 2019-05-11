وسجل نيمار الهدف الأول للضيوف بعدما تابع برأسه في الشباك كرة عرضية وصلته من مواطنه داني ألفيش (20)، مسجلا هدفه الخامس عشر في البطولة في المركز الرابع لترتيب الهدافين بفارق 15 هدفا عن المتصدر زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وإضافة الى الإصابات المتكررة، يعاني نيمار في الفترة الأخيرة من العقوبات المفروضة عليه إذ أوقفه الاتحاد الأوروبي للعبة في 26 نيسان/ابريل ثلاث مباريات بسبب شتمه لحكام مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ستحرمه من المشاركة في مباريات فريقه الثلاث الأولى في دور المجموعات الموسم المقبل.

وكان سان جيرمان ضمن الاحتفاظ باللقب في المرحلة الثالثة والثلاثين، وبات الهدف في المراحل الخمس الأخيرة إضافة أكبر عدد ممكن من النقاط إلى رصيده الذي ارتفع اليوم إلى 88 نقطة مقابل 45 للخاسر في المركز الثاني عشر.

وفي الشوط الثاني، ساهم نيمار في صنع الثاني عندما رفع كرة عالية من ركلة ركنية وتابعها الأرجنتيني أنخل دي ماريا برأسه في المرمى (58).

وأكمل فريق العاصمة الدقائق الخمس الأخيرة من زمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي ماركينيوس اثر ارتكابه خطأ ضد ويلفريد كانغا فنال الحمراء مرفقة بركلة جزاء جاء منها هدف تقليص الفارق يعد نجاح فلافيان تايت في التنفيذ (86).

موناكو في خطر

وتضاعفت محن موناكو السابع عشر برصيد 33 نقطة وبات في خطر محدق بعد خسارته اليوم امام نيم بهدف دون رد، وسجل هدف نيم المهاجم رونو ريبار (9).

وهي الخسارة السابعة عشرة لفريق الامارة هذا الموسم الذي بات على بعد هدف وحيد من منطقة الهبوط الى دوري الدرجة الثانية.

ويتقدم موناكو عن كاين الثامن عشر (33 نقطة) بفارق هدف وحيد 20 هدفا مقابل 19 هدفا.

ولم يستطع موناكو حامل لقب الدوري عام 2017 تحقيق الانتصار للمرة السابعة على التوالي، ويعود اخر فوز لفريق الامارة منذ نحو شهرين وكان امام ليل 1-0.

وعلى موناكو تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين الاولى على ارضه امام اميان والثانية ضد منافسه العنيد نيس.

وفي باقي المباريات، فاز كاين على ستاد ريمس 3-2 وديجون على ستراسبورغ 2-1 في حين تعادل نيس مع نانت1-1 واميان مع تولوز سلبيا.