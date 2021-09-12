وواصل نيس بدايته الواعدة جداً بقيادة مدربه الجديد كريستوف غالتييه الذي قاد ليل الموسم الماضي إلى لقب الدوري، وذلك بتحقيقه فوزه الثالث مقابل تعادل في أربع مباريات وجاء على حساب ضيفه نانت بهدفين متأخرين سجلهما الدنماركي كاسبر دولبرغ (75) وأمين غويري (80).

ورفع نيس الذي توقفت مباراته وضيفه مرسيليا في المرحلة الثالثة وهو متقدم 1-صفر نتيجة الاشتباك بين جمهوره ولاعبي وأعضاء الفريق الضيف، إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

وحقق تروا فوزه الأول على حساب ميتز 2-صفر، ومني رين بهزيمته الثانية على يد ضيفه رينس بنتيجة صفر-2.





