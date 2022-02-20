ويدين نيس بفوزه إلى الهولندي جاستن كلويفرت الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 19.

وهو الفوز الأوّل لنيس في الـ "ليغ1" بعد خسارتين توالياً أمام كليرمون 0-1 وليون 0-2 في المرحلتين السابقتين، ليعود إلى سكة الانتصارات معززاً مركزه الثالث برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن مرسيليا الثاني الذي يستقبل لاحقاً كليرمون على أمل الفوز لإعادة فارق الأربع نقاط.

وحقق رين فوزاً كبيراً على تروا 4-1 وانتصر مونبلييه خارج أرضه على لوريان 1-صفر فيما انتهت مواجهة سانت إتيان وستراسبورغ بالتعادل 2-2 ورينس أمام بريست 1-1.