ووقع على هدف الفوز لنيس الجزائري أندي ديلور بالدقيقة 88.

وتجمد رصيد سان جيرمان عند النقطة 62 في صدارة الترتيب، أما نيس فصعد إلى المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وتنتظر سان جيرمان موقعة غاية في الأهمية يوم الأربعاء القادم عندما يحل ضيفاً على ريال مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علماً أن الفريق الباريسي فاز ذهاباً بهدف وحيد لنجمه كيليان مبابي الذي غاب عن مباراة نيس بداعي الإيقاف.

وكان سان جيرمان يمني النفس بالثأر من نيس الذي أخرجه من مسابقة كأس فرنسا بالفوز عليه بركلات الترجيح في 31 كانون الثاني/يناير الماضي على ملعب بارك دي برانس، لكنه سقط أمامه مرة جديدة.

وقبل سقوطه مساء اليوم، لم يخسر سان جيرمان سوى مباراة واحدة من اخر 18 خاضها ضد نيس، ففاز في 14 وتعادل ثلاث مرات.

وفي مباراة ثانية جرت اليوم فاز بريست على مستصيفه لنس 1-0.

وسجل فرانك هونورا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبقي لنس سابعاً برصيد 40 نقطة بعد أن مني بخسارته التاسعة هذا الموسم، علماً بأن فوزه كان سيصعد به الى المركز الرابع مؤقتاً.

وصار في جعبة بريست 35 نقطة في المركز الـ12.