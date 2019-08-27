وكان ليون يمني نفسه بتحقيق فوزه الثالث توالياً بعد تغلبه على موناكو 3-صفر وأنجيه 6-صفر واللحاق برين صاحب العلامة الكاملة في الصدارة، إلا أن مونبلييه وقف له بالمرصاد في مباراة شهدت طرد لاعب الفريق الضيف المالي يوسف كوني (51) وإهدار أصحاب الأرض ركلة جزاء عبر الجزائري أندي ديلور (37).

ورفع مونبلييه رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع المؤقت، فيما تجمد رصيد ليون عند 6 نقاط في المركز الثاني.

هيمن مونبلييه على ملعبه "لا موسون" على الشوط الاول ولاحت أمامه عدة فرص لافتتاح التسجيل، فتدخل حارس ليون البرتغالي أنطوني لوبيز الذي خاض مباراته الـ 300، بعد ربع ساعة من صافرة البداية لإبعاد كرة للمهاجم الجزائري أندي ديلور، فيما سدد الكاميروني أمبرواز أويونغو بيتولو كرة علت المرمى في الدقيقة 25.

وكاد مونبلييه أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما أعاق المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن أغلى صفقة في تاريخ ليون (30 مليون يورو من سمبدوريا) الجزائري ديلور، إلا أن الأخير سدد كرة اصطدمت بالقائم الايسر لمرمى ليون.

ولم تكد تمضي 5 دقائق حتى افتتح آرنو سوكي التسجيل بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وقف لها لوبيز بدون حراك (42).

وبدأ ليون الشوط الثاني بأسوأ طريقة ممكنة بعدما طرد الحكم لاعبه المالي يوسف كوني القادم من ليل اثر "نطحه" ديلور (51)، ما أجبره على الانكفاء برغم بعض المحاولات الخجولة لتعديل النتيجة، مقابل ضغط من مونبلييه لتسجيل هدف الاطمئنان بدون جدوى.

وتختتم المرحلة الأربعاء بلقاءي ليل مع سانت اتيان، ونيس مع مرسيليا.