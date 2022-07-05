مسيرة مميزة للمدرب غالتييه في الدوري الفرنسي من قبل beIN SPORTS July 5, 2022 21:58 1:36 دقيقة الفرنسي كريستوف غالتييه يملك خبرة في عالم التدريب مع عدد من الأندية الفرنسية على غرار سانت إيتيان وليل ونيس. ومع كل فريق درّبه كانت له بصمته الخاصة. تقارير إخبارية كريستوف غالتييه باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة مصادر صحافية - ليدز يقترب من التعاقد مع آدامز 1:36 دقيقة مسيرة مميزة للمدرب غالتييه في الدوري الفرنسي 5:31 دقيقة جابر تبلغ نصف نهائي بطولة كبرى لأول مرة في مسيرتها 1:04 دقيقة مرسيليا يقدم مدربه الجديد تودور 0:36 دقيقة الألمانية ماريا أولى المتأهلات لنصف نهائي ويمبلدون 5:43 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي ويمبلدون بريمونتادا مثيرة 3:55 دقيقة عرض مبهر للمنتخب اللبناني أمام الأخضر السعودي 0:46 دقيقة ميلان يتعاقد رسمياً مع المهاجم البلجيكي أوريغي 0:28 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع الهولندي مالاتسيا 28:16 دقيقة ناصر غانم الخليفي: هدفنا أن نقدم مردوداً أفضل