وخاض إيغور تودور مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الجنوبي خلفاً للأرجنتيني خورخي سامباولي وسط أجواء مشحونة بسبب التذمر من أساليبه التدريبية، ثم ازدادت النقمة على لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق نتيجة بدء المباراة من دون القائد ديمتري باييت، ما أدى بقسم من الجمهور إلى توجيه صافرات الاستهجان قبيل البداية.

وعلق تودور قبيل صافرة البداية على خياراته، قائلاً: "إن ديميتري لاعب مهم، هذا خيار. إنه خيار لهذه المباراة ولا شيء أكثر من ذلك. هناك خمسة تغييرات في المباراة وبإمكان ذلك أن يغير وجهة اللقاء".

ثنائية في الشوط الأول

وكان الكرواتي موفقاً في خياره بخروجه منتصراً من اختباره الرسمي الأول مع وصيف البطل، منهياً الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين سجلهما البلجيكي ووت فايس عن طريق الخطأ في مرماه خلال اعتراضه عرضية الوافد الجديد جوناتان كلوس (13)، والوافد الجديد الآخر البرتغالي نونو تافاريس بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني ليوناردو باليردي (1+45).

وانتظر النادي المتوسطي حتى الدقيقة 75 ليحسم النتيجة نهائياً بإضافة الهدف الثالث عبر الوافد الجديد البديل الكولومبي لويس سواريس إثر ركلة ركنية، قبل أن يزج تودور بعد دقيقتين من الهدف بباييت لكن الأخير عجز عن ترك بصمته بل على العكس، إذ نجح رينس في تقليص الفارق برأسية ابن الـ21 عاماً الإنكليزي-الأميركي فولارين بالوغان (84).

إلا أن سواريس، القادم هذا الصيف من غرناطة الإسباني، أعاد الفارق الى ثلاثة بهدفه الشخصي الثاني إثر هجمة مرتدة وتمريرة من سيدريك باكامبو (4+90).

