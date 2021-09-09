مرسيليا يبدي امتعاضه من عقوبات الرابطة الفرنسية من قبل beIN SPORTS September 9, 2021 21:11 2:35 دقيقة وصف نادي مرسيليا قرار لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية لكرة القدم، على خلفيةِ أحداث الشغب التي أدت إلى توقف مباراة نيس والفريق الجنوبي، بأنه صادم ويفتقد للصرامة بالنظر لما تعرض له لاعبوه خلال المباراة. تقارير إخبارية مرسيليا الدوري الفرنسي نيس -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة ساليزبوري وراجيف رام في نهائي زوجي بطولة أميركا 2:35 دقيقة مرسيليا يبدي امتعاضه من عقوبات الرابطة الفرنسية 0:56 دقيقة برشلونة يقدم لاعبَه الجديد دي يونغ لوسائل الإعلام 8:08 دقيقة موجة رفض تجتاح فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:46 دقيقة اليابان تنسحب من تنظيم كأس العالم للأندية 2021 0:48 دقيقة رابطة الدوريات الأوروبية ترفض مقترح الـ"فيفا" 1:13 دقيقة السعادة تغمر غريزمان 1:05 دقيقة راشفورد ينال جائزة النزاهة والتأثير المرموقة 1:26 دقيقة ماتيراتسي يتحدّث عن مميّزات مونديال قطر 2:10 دقيقة عودة مظفرة لأبطال الأردن في الألعاب البارالمبية