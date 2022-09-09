فحسب مجلةِ فوربس، ازدادت قيمة باريس سان جيرمان بمقدار ثمانيةٍ وعشرين بالمائة في العام الماضي 2021/2022، ما يمثل أسرعَ نمو بين أكبرِ عشرة أندية في عالم كرة القدم.

التقريرُ الأخير يشير إلى أن قيمة َ العلامةِ التجارية للنادي الباريسي ازدادت بنحو ثلاثِمئة بالمائة في غضونِ خمسة أعوام، وهي أعلى نسبةِ نمو شهدها أيُّ نادٍ.

وللعام الثاني توالياً، أُدرج باريس سان جيرمان ضمن أهمِّ خمسين علامة تجارية في عالم الرياضة، وصُنِّفَ سابعَ أهمِّ علامة تجارية في كرة القدم. حيث قيّمت المجلة الأمريكية العلامة التجارية لبطل فرنسا بثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار.

ويبقى باريس سان جيرمان النادي الفرنسي الوحيد في تصنيف فوربس. يشار إلى أن متابعي النادي على منصة تيك توك تجاوز حاجز الثلاثين مليون الأسبوع الماضي، حيث يعتبر النادي الكروي الأكثر متابعة على المنصة.

