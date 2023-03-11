ونجح مبابي في تسجيل هدف الفوز أمام بريست في الوقت القاتل ليمنح باريس سان جيرمان الفوز على مضيفه 2-1 يوم السبت ضمن المرحلة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم الإسباني كارلوس سولر لحامل اللقب (37) قبل أن يعدّل هونورت لبريست (43).

وانتظر باريس سان جيرمان حتى الدقيقة التسعين حتى يخطف نقاط المباراة بفضل هدف من مبابي الذي استثمر بينية مميزة من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ودوّن مبابي الهدف رقم 3000 لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي كما عادل الأوروغوياني كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بوصوله إلى 138 هدفاً.

ووصل ميسي إلى التمريرة الحاسمة رقم 300 في مسيرته مع الأندية بحسب العديد من المصادر الموثوقة.

وصار رصيد باريس سان جيرمان 66 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن مارسيليا الثاني مع مباراة أقل للأخير.

وهذا الفوز الرابع توالياً لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وأتى بعد أيام من الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وفي مباراة أخرى تعادل أوكسير مع ضيفه رين دون أهداف.

