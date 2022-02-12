وتقدّم ليون إلى المركز السادس مؤقتاً برصيد 37 نقطة، فيما فوّت نيس للأسبوع الثاني توالياً على نفسه استعادة المركز الثاني من مرسيليا بعدما تجمّد رصيده عند 42 في المركز الثالث، متأخراً بفارق نقطة عن النادي المتوسطي الذي بات يملك فرصة للابتعاد أكثر وذلك عندما يحلّ ضيفاً على ميتز الأحد.

وبرغم مرور ليون بفترة سيئة من ناحية النتائج، إذ لم يحقق سوى 10 انتصارات في المراحل الـ 24، إلا أنه تساوى مع رين الخامس، كما تصالح مجدداً مع الانتصارات بعد خسارته أمام موناكو صفر-2 في المرحلة السابقة.

في المقابل، تعرّض رجال المدرب كريستوف غالتييه لخسارتهم الثانية توالياً بعد أولى أمام كليرمون صفر-1 في المرحلة السابقة بعد سلسلة من 5 انتصارات توالياً.

وسجّل للفائز موسى دمبيليه ( 8 من ركلة جزاء) والكاميروني كارل توكو-إكامبي (52).

ليل يعود لسكة الانتصارات





وفي مباراة ثانية، عاد ليل حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه مونبلييه 1-صفر.

ويدين ليل بفوزه التاسع هذا الموسم إلى لاعبه البرتغالي ميغيل أنخيلو دا سيلفا روشا "تشيكا" الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

وتقدم ليل للمركز الثامن برصيد 35 نقطة على حساب مونبلييه المتراجع للتاسع بفارق نقطة.

وخاض ليل اللقاء على وقع خسارتين توالياً أمام بريست صفر-2 وباريس سان جيرمان 1-5 في الدوري، وكان يمني نفسه بتحقيق نتيجة جيدة تعيد إليه المعنويات قبل التوجه إلى العاصمة الإنكليزية لندن في 22 الشهر الحالي لمواجهة تشيلسي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.