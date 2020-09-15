وسجل تيجي سافينييه هدفي مونبلييه في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و59، والهولندي ممفيس ديباي (82 من ركلة جزاء) هدف ليون.

وارتقى مونبلييه في المقابل إلى المركز الخامس برصيد 6 نقاط مقابل 4 لليون صاحب المركز الحادي عشر.

وتتصدر أندية رين وموناكو وليل برصيد 7 نقاط لكل منها.

وكانت المفاجأة في صفوف ليون قرار مدربه رودي غارسيا في بدء المباراة من دون هدافه الهولندي ممفيس ديباي في ظل تقارير تشير إلى رغبة برشلونة في التعاقد معه ليلعب بإشراف مدربه السابق في منتخب بلاده رونالد كومان.

وكان ديباي سجل 3 أهداف حتى الآن جميعها في مرمى ديجون يتصدر بها ترتيب الهدافين قبل أن يعزز رصيده إلى 4 هذا المساء.

جاء الشوط الأول متكافئا بين اللاعبين وكانت نقطة التحول عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مونبلييه إثر إعاقة تعرض لها تيجي سافانييه داخل المنطقة من قبل ليو دوبوا سددها الأول بطريقة "بانينكا" مانحا التقدم لفريقه (38).

وزادت مهمة ليون صعوبة في العودة في المباراة إثر طرد لاعب وسطه حسام عوار لتلقيه بطاقتين صفراوين تواليا في الدقيقتين 43 ثم 45، ليكمل فريقه الشوط الثاني بأكلمه بعشرة لاعبين.

وأضاف سافانييه الهدف الثاني أيضا لفريقه عندا استثمر كرة عرضية فأودعها شباك البرتغالي أنطوني لوبيس (59).

ولاح الأمل إلى ليون عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة لاعب مونبلييه هيلتون لريان شكري داخل المنطقة ادت الى طرد الاول، فانبرى لها ديباي الذي شارك في الشوط الثاني بنجاح (82).

وضغط ليون بقوة في الدقائق الاخيرة على مرمى مونبلييه في محاولة لادراك التعادل لكن من دون طائل.

