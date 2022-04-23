وحسم ليون فوزه الثاني في آخر ثلاث مراحل والرابع عشر هذا الموسم، في الشوط الثاني بعدما أنهى الأول متعادلاً 2-2 بتلقيه هدفين في الوقت بدل الضائع عبر إيلي واهي (1+45) وتيجي سافانييه (5+45 من ركلة جزاء)، وذلك بعد تقدمه بهدفي موسى ديمبيليه (26) والبرازيلي تياغو منديش (43).

وإدراكاً منه بأهمية النقاط الثلاث ضد فريق لا ينافس على أي شيء بما أنه بعيد عن منطقتي الخطر والمراكز الأوروبية، كشر ليون عن أنيابه في الشوط الثاني ودك شباك مونبلييه بثلاثة أهداف تناوب عليها حسام عوار (63 و2+90) والكاميروني كارل توكو إيكامبي (68).

ورفع ليون رصيده الى 52 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 42 في المركز الحادي عشر.

ويتأهل صاحب المركز الثالث الى الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري الأبطال، الرابع إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والخامس إلى ملحق "كونفرنس ليغ".

