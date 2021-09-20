وشهدت المباراة التي أقيمت يوم السبت اشتباكات جماهيرية، قبل أن يجتاح بعضهم أرضية الملعب والدخول في اشتباكات مع رجال الشرطة الأمر الذي أدى إلى تأجيل انطلاق الشوط الثاني. وكانت رابطة الدوري الفرنسي أصدرت بيانا أدانت فيه الأحداث بشدة. وتعتبر هذه ثاني حادثة اشتباكات جماهيرية هذا الموسم، بعد واقعة مباراة نيس ومارسيليا، التي ستعاد الشهر المقبل بعد إيقافها إثر دخول الجماهير أرض الملعب ورفض لاعبي مارسيليا استئنافها.

