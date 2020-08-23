كوفاتش يستهل مهمته مع موناكو بتعادل مثير من قبل AFP August 23, 2020 16:38 3:25 دقيقة استهل موناكو مع مدربه الجديد نيكو كوفاتش الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بطريقة مثيرة بعد أن قلب تخلفه أمام ضيفه رينس 0-2 إلى تعادل 2-2 الأحد. الملخصات الدوري الفرنسي موناكو بريست نيم -آخر الفيديوهات 5:08 دقيقة تأييد لاستمرار دوري الأبطال على الصيغة الحالية 0:36 دقيقة نيمار يختار الرقص والموسيقى للتركيز على النهائي 0:41 دقيقة بيكهام يوجّه رسالة خاصة لناصر الخليفي 4:49 دقيقة تعرف على الأجواء الموجودة في باريس وميونيخ 2:13 دقيقة نهائي "لشبونة" في زمن الكورونا 2:03 دقيقة بايرن ميونيخ نموذج استثنائي في الكرة الأوروبية 2:00 دقيقة باريس سان جيرمان "قاطرة" الكرة الفرنسية 3:33 دقيقة آخر الأخبار قبل نهائي دوري الأبطال 0:28 دقيقة حاتم الطرابلسي يرجّح كفّة سان جيرمان على بايرن 3:25 دقيقة كوفاتش يستهل مهمته مع موناكو بتعادل مثير