ليون الذي لم يحصد سوى نقطة واحدة في مباراتين، تحصل على ركلة جزاء سريعاً نجح في تسجيلها موسى ديمبيلي بعد مرور خمس دقائق على البداية.

تقدمٌ لم يدم طويلاً بعدما عدل كليرمون النتيجة بواسطة الإيفواري سينالي ديوموندي بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 12، ليعود ديمبيلي ويمنح ليون التقدم مجدداً في الدقيقة 21 مدوناً على ثنائيته الشخصية، قبل أن يختتم زميله البرازيلي "باكيتا" الشوط الأول بالهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع.

مع وصول المباراة لدقائقها العشر الأخيرة، أنعش الكوسوفي إلباسان راشاني حظوظ كليرمون بتسجيله الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يقتنص اللاعب ذاته هدف التعادل في الوقت المضاف برأسية متقنة، تعادل رفع رصيد ليون لنقطتين مقابل سبع لكليرمون.

حرم بوردو ضيفه أنجيه من اللحاق بباريس سان جرمان إلى صدارة بتعادلهما 1-1.

وكان أنجيه وكليرمون الفريقين الوحيدين، الى جانب سان جرمان، اللذين حققا العلامة الكاملة في أول مباراتين، قبل أن ينفرد الاخير بالصدارة بفوزه على بريست 4-2 في افتتاح المرحلة الجمعة. لذا تعثرهما اليوم أبقى فريق العاصمة في المركز الاول وحيدًا.

وافتتح بوردو التسجيل عبر سيكو مارا (10) فيما عادل أنجيه من خلال رومان توماس (38).

ولم يبدُ أن أنجيه سيكون قادرًا على تحقيق فوز ثالث تواليًا بعدما هيمن بوردو على مجريات الشوط الثاني من دون أن ينجح في تسجيل هدف الفوز.

وتعادل رينس مع ميتز 1-1 وستراسبورغ مع تروا بالنتيجة ذاتها فيما فاز مونبلييه 3-1 على ضيفه لوريان الذي طرد من صفوفه لاعبَين في الدقائق الست الأخيرة من المباراة.

تقدم لوريان بهدف عكسي لديميتري بيرتو، قبل أن يسجل أصحاب الأرض ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر تيجي سافانييه (50)، الإنكليزي ستيفي مافيديدي (58) والجزائري أندي ديلورت (83).

وطرد أوبولان منديس بعد إنذارين في دقيقتين لجدال وخطأ، وجيروم إيرغو (90+2) لتلقيه إنذارين.

وقاد مارتن تيريير فريق رين للفوز على نانت 1-صفر.



